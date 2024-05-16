Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 333 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Денисов
    А судьями заинтересовались компетентные органы, или это разовая акция, благодаря пиару, а продажные твари будут продо...По следам наших п...
  • Олег Самойлов
    Вы неправильно написали! НЕ "кадры решают всё", а "В КАДРАХ решают ВСЁ"!Белоусов взялся з...
  • Vladimir Tyunnikov
    Зарплата полиции не от Колокольцева зависит... на диване хорошо рассуждать, тут мы все самые умные....Ждуны и бандеровц...

Ждуны и бандеровцы свободно гуляют по Ельцу

Ждуны и бандеровцы свободно гуляют по Ельцу

Да ещё и не просто гуляют, но и пропагандируют бандеровщину и с радостью рассказывают, как  беспилотники бомбили в Липецкой области электроподстанции беспилотниками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nina Данилова
Да не надо  раздавть Российское гражданство ,как горячие пирожки.Это только цветочки,а ягодки будем снимать Мы,а не они, у них уже закуплен  дворик,отнюдь не на просторах нашей Родины
Ответить
1 час.
сергей максимов
Почему у полицейских зарплаты мизерные , а у Колокольцева? Должен за своих подчиненных &quot;горой&quot; !!!
Ответить
1 час.
Vladimir Tyunnikov
Зарплата полиции не от Колокольцева зависит... на диване хорошо рассуждать, тут мы все самые умные....
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх