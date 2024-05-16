Да ещё и не просто гуляют, но и пропагандируют бандеровщину и с радостью рассказывают, как беспилотники бомбили в Липецкой области электроподстанции беспилотниками.
Ждуны и бандеровцы свободно гуляют по Ельцу
Комментарии
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NД
Nina Данилова
Да не надо раздавть Российское гражданство ,как горячие пирожки.Это только цветочки,а ягодки будем снимать Мы,а не они, у них уже закуплен дворик,отнюдь не на просторах нашей Родины
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1 час.
сергей максимов
Почему у полицейских зарплаты мизерные , а у Колокольцева? Должен за своих подчиненных "горой" !!!
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1 час.
Vladimir Tyunnikov
Зарплата полиции не от Колокольцева зависит... на диване хорошо рассуждать, тут мы все самые умные....
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1 час.
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