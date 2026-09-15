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Топливо в Прикамье стали поставлять в ручном режиме

Топливо в Прикамье стали поставлять в ручном режиме

ПЕРМЬ, 15 сентября, ФедералПресс. Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак провел совещание по ручной корректировке поставок топлива в регионы, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

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