В Белом доме заявили, что Майк Джонсон вредит безопасности США

Администрация США обвинила спикера Палаты представителей Майка Джонсона в нанесении ущерба американской безопасности после того, как он не выставил на голосование законопроект о выделении новой помощи Украине.
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