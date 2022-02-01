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Пресс-секретарь Пентагона Кирби заявил, что США обсуждают со странами-членами НАТО переброску войск в Европу

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США в настоящий момент обсуждают с европейскими союзниками по НАТО возможность переброски американских войск на территорию стран восточного фланга альянса.

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