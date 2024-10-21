В Архангельской области медики спасли 37-летнего мужчину с ножевым ранением груди

В Архангельской области завершилось расследование уголовного дела по факту покушения на убийствоВ Архангельской области следственные органы собрали доказательную базу для вынесения приговора 47-летнему жителю города Мирный.
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