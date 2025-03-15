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«Мы предвидим бунты приехавших религиозных фанатиков и усиление терроризма». В Госдуме хотят ввести полный запрет на въезд мигрантов

«Мы предвидим бунты приехавших религиозных фанатиков и усиление терроризма». В Госдуме хотят ввести полный запрет на въезд мигрантов

Глава ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил ввести полный запрет на въезд мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Комментарии
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Амара Карпова
Браво👍уже пора💯💯💯
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14 час.
СИ
Сергей Иванов
А всем уже приехавшим дать три месяца чтобы успели свалить из России вместе с родственниками или на Колыму.
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13 час.
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