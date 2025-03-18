Китай призвал страны G7 делать больше на благо международного сотрудничества

Пекин, 17 марта /Синьхуа/ -- Китай призывает страны "Группы семи" /G7/ прекратить подрывать суверенитет КНР и вмешиваться в китайские внутренние дела и вместо этого делать больше на благо международной солидарности и сотрудничества.
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