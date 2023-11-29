Пояр: Украину может ждать судьба Кипра, но мирного договора не будет

Для Украины возможен сценарий Кипра, который де-факто разделен между греческой и турецкой общинами. Такое мнение в интервью словацкому изданию Dennik Postoj высказал советник премьера Чехии по безопасности Томаш Пояр.
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