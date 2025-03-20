Сотнями блокадных лент кто-то украсил дерево в Московском парке Победы. На инсталляцию в традиции буддизма наткнулась утром 20 марта читательница Мойки78.
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Сотнями блокадных лент кто-то украсил дерево в Московском парке Победы. На инсталляцию в традиции буддизма наткнулась утром 20 марта читательница Мойки78.