Не угнаться: россияне не успевают за ростом цен

В России наметилось снижение потребительской активности на рынке продовольствия. Согласно информации, опубликованной в газете «Коммерсантъ», рост продаж в первом квартале 2025 года существенно замедлился, достигнув всего 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель ….
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