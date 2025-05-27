Не угнаться: россияне не успевают за ростом цен

В России наметилось снижение потребительской активности на рынке продовольствия. Согласно информации, опубликованной в газете «Коммерсантъ», рост продаж в первом квартале 2025 года существенно замедлился, достигнув всего 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель ….