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Фантастическая сумма на детскую площадку – почти 38 миллионов: отвечает ли в реальности игровая площадка в Архангельске заявленному проекту

Фантастическая сумма на детскую площадку – почти 38 миллионов: отвечает ли в реальности игровая площадка в Архангельске заявленному проекту

Фантастическая сумма на детскую площадку – почти 38 миллионов: отвечает ли в реальности игровая площадка в Архангельске заявленному проекту Ольга БезродняяВ Архангельске завершили строительство детской площадки, на которую было потрачено в итоге более 38 миллионов рублей.

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Комментарии
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Владимир Иванов
А у нас на зимний в каток угробили 40млн руби ничего.Он поработал 2месяца и все разобрали.На следующий год вновь мэр хвастается ,если не посадят!Никто сейчас не проверяет целесобразность затрат!!
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