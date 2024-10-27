Фантастическая сумма на детскую площадку – почти 38 миллионов: отвечает ли в реальности игровая площадка в Архангельске заявленному проекту Ольга БезродняяВ Архангельске завершили строительство детской площадки, на которую было потрачено в итоге более 38 миллионов рублей.
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