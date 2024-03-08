Зеленский объяснил назначение Залужного его желанием быть дипломатом

Global Look Press/Pool Ukrainian Presidentia Новый посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный сам попросил назначить его на дипломатическую должность, заявил президент Незалежной Владимир Зеленский.
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