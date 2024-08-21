Погиб вслед за сыном: на СВО оборвалась жизнь уникального защитника

Геннадию Воронову, известному под позывным «Федорович», исполнилось 66 лет. Он стал добровольцем в прошлом году и занимал должность старшего механика транспортной машины, которая регулярно выполняла рейсы в направлении Авдеевки.
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