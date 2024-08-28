Иллюзия честности: как ЦИПсО «выращивает» каналы для обмана россиян

МОСКВА, 28 августа, ФедералПресс. Для распространения фейков и дезинформации украинский ЦИПсО использует не только ботов-однодневок, но и полноценные, «живые» каналы, которые долгое время «выращиваются» специально для этой цели.
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