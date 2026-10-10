Китай бросает вызов трем гигантам памяти: CXMT готовит технологию, которой у Samsung пока нет

Новая технология CXMT позволит увеличить плотность оперативной памяти до 50% Китайский производитель памяти ChangXin Memory Technologies (CXMT) планирует до конца 2026 года представить серверные модули DDR5 RDIMM с архитектурой ячеек 4F².
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