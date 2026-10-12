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Регионы России

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ЕС ввел санкции против российского девелопера «Самолет»

ЕС ввел санкции против российского девелопера «Самолет»

Европейский союз 12 октября включил российского девелопера «Самолет» в санкционный список, ограничив деятельность компании и ее гендиректора Анны Акиньшиной.

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