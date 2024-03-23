Политолог назвал США спонсором терроризма после слов Кирби о "Крокусе"

Известия/Сергей Лантюхов Американский политолог и бывший журналист The New York Times Джон Вароли в беседе с РЕН ТВ назвал США главным спонсором терроризма в мире после комментария координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби по поводу теракта, произошедшего 22 марта в подмосковном "Крокус Сити Холле".