Горячие обсуждения на саммите: выкрики бандеровских лозунгов вызвали контроверсию Юлия ЧелкановаНа «мирном саммите» по Украине, который проходит в Швейцарии, некоторые главы делегаций вызвали волну возмущения, выкрикивая бандеровские лозунги.
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