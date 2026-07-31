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Царьград

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Лизинг начал расти с опорой на технику с пробегом

Лизинг начал расти с опорой на технику с пробегом

Лизинговый рынок во втором квартале 2026 года зафиксировал рост после периода дорогого фондирования. Количество транспортных средств, переданных клиентам, увеличилось на 6%, а структура выдач показала, что бизнес сохраняет осторожность при принятии инвестиционных решений.

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