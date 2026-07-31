Лизинг начал расти с опорой на технику с пробегом

Лизинговый рынок во втором квартале 2026 года зафиксировал рост после периода дорогого фондирования. Количество транспортных средств, переданных клиентам, увеличилось на 6%, а структура выдач показала, что бизнес сохраняет осторожность при принятии инвестиционных решений.