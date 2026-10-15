12-летняя дочь Оксаны Самойловой нанесла маме макияж в японской эстетике Kawaii. 38-летняя телезвезда показала результат — он поразил и саму Оксану, и её поклонников.
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