Такие внедорожники и пикапы начнут собирать на УАЗе: фото

На УАЗе начнется сборка новых внедорожников и пикатов. Генеральный директор компании Sollers Николай Соболев сообщил на пресс-конференции, что в индустриальном парке УАЗ в ближайшее время запустят четыре модели с рамной конструкцией.
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