Мощные лесные пожары вспыхнули в Калифорнии. Об этом сообщила газета Los Angeles Times . «В условиях необычайной жары и непрекращающегося ветра сотни пожарных работали над локализацией нескольких небольших, но разрушительных пожаров, вспыхнувших по всей Южной Калифорнии», — отметило издание.