Китай и Россия достроили первый трансграничный пассажирский канатный путь между странами

Переправа через Амур свяжет Хэйхэ и Благовещенск за 6–8 минут, а пропускная способность системы составит до 2,6 млн поездок в годКитай завершил строительство основной конструкции первого трансграничного пассажирского канатного пути между Китаем и Россией.