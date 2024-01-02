Газманов обошел SHAMAN, вернув себе звание самой востребованной звезды телеэфира

Концертную программу сразу за выступлением Владимира Путина в полночь возглавил Олег Газманов.В 2023-м году сразу после новогоднего обращения Владимира Путина с песней "Я русский" выступил Ярослав Дронов.
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