Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Для тех, кто заботится о своем здоровье и хочет поддержать других Институт пластической хирургии и косметологии, клиника «Ланцетъ» (команда клиники — герой проекта «РБК Визионеры») и Российское общество пластических, реконструктивных и эстетических хирургов поддержали «Осознанный октябрь».