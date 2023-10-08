Советские песни, написанные для Олимпиады-80

Вас ждет смех сквозь пафос и ностальгию! Валентина Толкунова и Лев Лещенко, «Старт дает Москва» Можно найти с полдюжины записей от других артистов той эпохи — например, есть версия Сенчиной с Ибрагимовым.
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