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Советские песни, написанные для Олимпиады-80

Советские песни, написанные для Олимпиады-80

Вас ждет смех сквозь пафос и ностальгию! Валентина Толкунова и Лев Лещенко, «Старт дает Москва» Можно найти с полдюжины записей от других артистов той эпохи — например, есть версия Сенчиной с Ибрагимовым.

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