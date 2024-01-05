Политолог Дисен: РФ может занять зону от Харькова до Одессы

Угроза членства Украины в НАТО может стать причиной взятия РФ под контроль территорий от Харькова до Одессы с целью расширения своей зоны безопасности, заявил в интервью польскому журналу Mysl Polska норвежский политолог Гленн Дисен.
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