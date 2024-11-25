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В Южной Корее мужчина попытался избежать службы в армии с помощью еды

В Южной Корее мужчина попытался избежать службы в армии с помощью еды

В Южной Корее 26-летний мужчина не захотел служить в армии и умышленно набрал вес. Окружной суд Восточного Донгбу Сеула приговорил уклониста к году тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на два года за нарушение Закона о военной службе, сообщает издание Korean Herald.

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