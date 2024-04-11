Потомки одного из первых российских парфюмеров живут в Головинском

«Пахнет, как у Герке» Сергей Герке с Пулковской улицы — потомок Ивана Герке, открывшего в конце XVIII века первый в Российской империи парфюмерный магазин со своим производством «Иван Герке и Ко», расположившийся на Невском проспекте.
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