Подразделения ЦАХАЛ готовятся к наземной операции в секторе Газа

Израильские военные сейчас активно готовятся к проведению наземной операции в секторе Газа. В ЦАХАЛ сообщили, что уже утверждены планы по расширению оперативной деятельности и проводятся учения подразделений регулярного и резервного состава.
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