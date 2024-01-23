Никки Хейли призвала проверить умственные способности руководителей США

Бывший постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли, претендующая на выдвижение на выборах главы Белого дома от Республиканской партии, призвала проверить умственные способности американских руководителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии