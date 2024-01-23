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Никки Хейли призвала проверить умственные способности руководителей США

Никки Хейли призвала проверить умственные способности руководителей США

Бывший постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли, претендующая на выдвижение на выборах главы Белого дома от Республиканской партии, призвала проверить умственные способности американских руководителей.

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