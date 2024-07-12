Бастрыкин взял на контроль дело сироты с Алтая, которая больше 10 лет ждет жилье

Девушка не может добиться квартиры даже несмотря на решение суда Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав сироты в Алтайском крае, сообщили в ведомстве.
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