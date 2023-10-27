Беспрепятственная работа президента свидетельствует о его отличном состоянии

Tyman Ros

Запад не понимает одного, дело то вовсе не в Путине. Пендосов ненавидят и без Путина . Россия никогда не забудет 90г, горбачевщину и уничтожение страны пендосами. Пендосы до сих пор считают россиян наивными дураками, готовыми плясать перед амерами , меняя на сникерсы и йогурты нефть, золото, науку, ресурсы. Они опираются на пендообслугу и предателей , выпавших из РФ. Будет Путин, будут другие президенты, но пендосов в России не будет! Янки думали, что прикрывшись окраинцами будут незаметны? Россия никогда не забудет того, что пендосы сотворили в окраине.