Борщ "Тяжелое состояние и остановка сердца": что в данный момент пишут о здоровье Путина в западных СМИ Вечером 22 октября вокруг Владимира Путина разнеслись слухи о возникших проблемах со здоровьем.
Беспрепятственная работа президента свидетельствует о его отличном состоянии
Комментарии
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ТШ
Татьяна Шаблий
Журналистам, надо быть внимательными к деду Байдену. Или на нем крест поставили?
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2 д.
Tyman Ros
Запад не понимает одного, дело то вовсе не в Путине. Пендосов ненавидят и без Путина . Россия никогда не забудет 90г, горбачевщину и уничтожение страны пендосами. Пендосы до сих пор считают россиян наивными дураками, готовыми плясать перед амерами , меняя на сникерсы и йогурты нефть, золото, науку, ресурсы. Они опираются на пендообслугу и предателей , выпавших из РФ. Будет Путин, будут другие президенты, но пендосов в России не будет! Янки думали, что прикрывшись окраинцами будут незаметны? Россия никогда не забудет того, что пендосы сотворили в окраине.
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2 д.
БВ
Борис Выдрин
Как будто этот усатенький пользуется каким-либо доверием у электората?
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2 д.
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