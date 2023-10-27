Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

75 920 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Victoria T
    Хватит писать про эту мразь, с ним давно всё понятно🤮🤮🤮Галкин* жестко по...
  • Герман Фролов
    Конечно, Сатановскому, как публичному и культурному еврею, да и просто публицисту, нужно было быть корректнее, сдержа...Скандал с Сатанов...
  • Эдуард Николаев
    вот таких и по больше жидам , все чужими руками привыкли жар загребатьГалкин* жестко по...

Беспрепятственная работа президента свидетельствует о его отличном состоянии

Беспрепятственная работа президента свидетельствует о его отличном состоянии

Борщ "Тяжелое состояние и остановка сердца": что в данный момент пишут о здоровье Путина в западных СМИ Вечером 22 октября вокруг Владимира Путина разнеслись слухи о возникших проблемах со здоровьем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТШ
Татьяна Шаблий
Журналистам, надо быть внимательными к деду Байдену. Или на нем крест поставили?
Ответить
2 д.
Tyman Ros
Запад не понимает одного, дело то вовсе не в Путине. Пендосов ненавидят и без Путина . Россия никогда не забудет 90г, горбачевщину и уничтожение страны пендосами. Пендосы до сих пор считают россиян наивными дураками, готовыми плясать перед амерами , меняя на сникерсы и йогурты нефть, золото, науку, ресурсы. Они опираются на пендообслугу и предателей , выпавших из РФ. Будет Путин, будут другие президенты, но пендосов в России не будет! Янки думали, что прикрывшись окраинцами будут незаметны? Россия никогда не забудет того, что пендосы сотворили в окраине.
Ответить
2 д.
БВ
Борис Выдрин
Как будто этот усатенький пользуется каким-либо доверием у электората?
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх