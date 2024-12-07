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  • Регина Толстоброва
    Очень жаль эту страну.Распад Сирии
  • Walery
    Кто... Кто... лоббирует миграцию в России?  Если кто знает... -  назовите этого прозападного агента!  Ледоруб это пот...Языковое гетто: р...
  • Одиссей
    1. "По сути, формируется гетто — место компактного проживания этнического меньшинства." А нафига?!?! Почему по пример...Языковое гетто: р...

Языковое гетто: раскрыта правда о мигрантах в российских школах

Языковое гетто: раскрыта правда о мигрантах в российских школах

Известия Старые микрорайоны Твери, застроенные хрущёвками, уже несколько лет активно заселяются приезжими из Средней Азии и с Кавказа.

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Комментарии
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sergmann
100% правы!
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13 час.
Одиссей
1. &quot;По сути, формируется гетто — место компактного проживания этнического меньшинства.&quot; А нафига?!?! Почему по примеру Австралии не принять закон о квотировании расселения мигрантов? В каждом районе не более 10% таджиков, 10% азербайджанцев, 10% казахов и т.д. И всех вместе - не более 30% 2. &quot;в стране гарантируется право каждого человека на образование,&quot; Странный парень этот Кравцов. Вот бы узнать у него, КАК можно гарантировать право на образование тому, кто не владеет языком?!?! Это же очень логично: овладеть средством коммуникации ПРЕЖДЕ, чем поступать в школу!!  КАЖДЫЙ имеет право купить а/мобиль, но на дорогу его выпустят ТОЛЬКО после того, как в ГИБДД убедятся, что он знает правила дорожного движения. И это ОЧЕНЬ правильно и логично! 3. &quot;При этом мамы часто сами не могут сказать по-русски даже простую фразу»,— не скрывает Наталья Павловна.&quot; Стесняюсь спросить, а КАК эти мамы получили гражданство или, хотя бы, ВНЖ. 4. &quot;главной проблемой остаётся недостаток денег: в российских школах нет бюджета на переподготовку педагогов.&quot; &quot; в Тверской области готовится к запуску программа бесплатного обучения детей мигрантов русскому языку перед поступлением в школу. Финансироваться она будет за счёт регионального гранта.&quot; Опять дико удивляюсь: с какого перепуга обучение детей мигрантов становится проблемой НАШЕГО бюджета??!?! Это есть полностью прерогатива родителей - как кормить/поить/одевать ребенка. Именно родители должны потратиться, чтобы подготовить ребенка к школе. А не подготовят - так это ненадлежащее воспитание ребенка, т.е., злостное нарушение нашего ювенального законодательства - и здравствуй, солнечная Фергана. Накрайняк, пущай этот вопрос возьмет на себя диаспора. Не все ж им отмазывать своих бандюков!
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5 час.
W
Walery
Кто... Кто... лоббирует миграцию в России?  Если кто знает... -  назовите этого прозападного агента!  Ледоруб это потом... для начала нетрудовые доходы  проверим.
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2 час.

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