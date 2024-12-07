Языковое гетто: раскрыта правда о мигрантах в российских школах

Одиссей

1. "По сути, формируется гетто — место компактного проживания этнического меньшинства." А нафига?!?! Почему по примеру Австралии не принять закон о квотировании расселения мигрантов? В каждом районе не более 10% таджиков, 10% азербайджанцев, 10% казахов и т.д. И всех вместе - не более 30% 2. "в стране гарантируется право каждого человека на образование," Странный парень этот Кравцов. Вот бы узнать у него, КАК можно гарантировать право на образование тому, кто не владеет языком?!?! Это же очень логично: овладеть средством коммуникации ПРЕЖДЕ, чем поступать в школу!! КАЖДЫЙ имеет право купить а/мобиль, но на дорогу его выпустят ТОЛЬКО после того, как в ГИБДД убедятся, что он знает правила дорожного движения. И это ОЧЕНЬ правильно и логично! 3. "При этом мамы часто сами не могут сказать по-русски даже простую фразу»,— не скрывает Наталья Павловна." Стесняюсь спросить, а КАК эти мамы получили гражданство или, хотя бы, ВНЖ. 4. "главной проблемой остаётся недостаток денег: в российских школах нет бюджета на переподготовку педагогов." " в Тверской области готовится к запуску программа бесплатного обучения детей мигрантов русскому языку перед поступлением в школу. Финансироваться она будет за счёт регионального гранта." Опять дико удивляюсь: с какого перепуга обучение детей мигрантов становится проблемой НАШЕГО бюджета??!?! Это есть полностью прерогатива родителей - как кормить/поить/одевать ребенка. Именно родители должны потратиться, чтобы подготовить ребенка к школе. А не подготовят - так это ненадлежащее воспитание ребенка, т.е., злостное нарушение нашего ювенального законодательства - и здравствуй, солнечная Фергана. Накрайняк, пущай этот вопрос возьмет на себя диаспора. Не все ж им отмазывать своих бандюков!