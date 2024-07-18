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Смогут ли в России победить «чёрный майнинг»?

Смогут ли в России победить «чёрный майнинг»?

За сбои в подаче электроэнергии и рост тарифов на её потребление можно «благодарить» стремящихся к обогащению майнеров? Погнавшимся за обогащением с помощью криптовалюты нет дела до того, что от их «добычи» могут страдать окружающие.

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Комментарии
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СХ
Сергей Хоружик
Всё понятно,незнайко,или снова будем спорить?Внизу,кстати,полная цитата,которую обрезал Маркс.
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11 час.
Александр Стародубцев
сколько хочешь, особенно после введения ЕГЭ, и раньше их хватоло. Например - 38 лет, занимает должность главного механика, имеет диплом инженера-механика и при всем при этом утверждает, что сверла продаются точеные и если оно село его уже не заточить и можно выкидывать.
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10 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Начнем с того что после всеми &quot;любимого&quot; реформатора Чубайса заменили профессионалов и компетентных специалистов, на удобных &quot;эффективных&quot; глав компаний и топ менеджеров со средним звеном, 99% которых ни какого отношения к энергетике не имеют ни какого отношения. Они были удобны реформаторам для развала, коррупции и отмывания средств из бюджета. Ну а почему идут аварии, массовые отключения и т.д. по одной простой причине ни кто не занимается модернизацией сетей не только электрических, но и водопроводных, канализации, отопления, ливневок и т.д. они вешают новые объекты на старые сети потребителей. И это итог их руководства и компетенции. Кроме как воровать, получать откаты, самим себе устанавливать не обоснованно большие оклады с золотыми парашютами и т.д. они ни чего не могут сделать, при этом развалены все технические и аварийные службы, которые сократили до недопустимо критического количества. Результат не только модернизации проводить, но и своевременно устранять аварии просто некому. Работяг в свое время разогнали, а теперь на их мизерные зарплаты ни кто не пойдет, когда на доставке сегодня доход от 120тыс.руб. в месяц, а они в лучшем случае 50тыс.руб. платят... Так что проблема в кадрах, а не жертвах поколения пепси и жертв ЕГЭ.... Пожинайте плоды реформаторов. Можно ли исправить ситуацию, да но для этого надо привлечь старых специалистов, упасть им в ножки, предложить достойные зарплаты, а не подачки с барского стола. Пока на предприятиях рулят &quot;эффективные&quot; главы компаний, топ менеджеры теоретики, это только первые звоночки, а будет повсеместно аварии и отключения. На предприятия нужны руководители практики, а не теоретики широкого профиля...
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10 час.

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