Смогут ли в России победить «чёрный майнинг»?

АНГЕЛ АНГЕЛ

Начнем с того что после всеми "любимого" реформатора Чубайса заменили профессионалов и компетентных специалистов, на удобных "эффективных" глав компаний и топ менеджеров со средним звеном, 99% которых ни какого отношения к энергетике не имеют ни какого отношения. Они были удобны реформаторам для развала, коррупции и отмывания средств из бюджета. Ну а почему идут аварии, массовые отключения и т.д. по одной простой причине ни кто не занимается модернизацией сетей не только электрических, но и водопроводных, канализации, отопления, ливневок и т.д. они вешают новые объекты на старые сети потребителей. И это итог их руководства и компетенции. Кроме как воровать, получать откаты, самим себе устанавливать не обоснованно большие оклады с золотыми парашютами и т.д. они ни чего не могут сделать, при этом развалены все технические и аварийные службы, которые сократили до недопустимо критического количества. Результат не только модернизации проводить, но и своевременно устранять аварии просто некому. Работяг в свое время разогнали, а теперь на их мизерные зарплаты ни кто не пойдет, когда на доставке сегодня доход от 120тыс.руб. в месяц, а они в лучшем случае 50тыс.руб. платят... Так что проблема в кадрах, а не жертвах поколения пепси и жертв ЕГЭ.... Пожинайте плоды реформаторов. Можно ли исправить ситуацию, да но для этого надо привлечь старых специалистов, упасть им в ножки, предложить достойные зарплаты, а не подачки с барского стола. Пока на предприятиях рулят "эффективные" главы компаний, топ менеджеры теоретики, это только первые звоночки, а будет повсеместно аварии и отключения. На предприятия нужны руководители практики, а не теоретики широкого профиля...