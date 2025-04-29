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Медведев о блэкауте в Мадриде: «Мне понравилось без телефона»

Медведев о блэкауте в Мадриде: «Мне понравилось без телефона»

– Все нормально. Как и все, я несколько раз пытался сократить экранное время, но не получалось, потому что то у тебя банковский перевод, то звонки от тренера, жены, детей.

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