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Донецкая группа новостей

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‼️Из-за атаки БПЛА горит лес в Ростовской области Более 30 вражеских беспилотников уничтожено ночью в 6 районах: Чертковском, Шолоховском, Тарасовском, Миллеровском, Верхнедонском, Боковском.

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