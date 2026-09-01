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Дмитрий Чернышенко: В 2026/27 учебном году в школы пойдут 1,5 миллиона первоклассников

Дмитрий Чернышенко: В 2026/27 учебном году в школы пойдут 1,5 миллиона первоклассников

В День знаний за школьные парты сядут 1,5 миллиона первоклассников. В сентябре – октябре они будут учиться по 3 урока в день, дополнительным четвертым уроком один раз в неделю допускается физкультура.

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