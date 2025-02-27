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Медицинская Россия

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Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

В РНИМУ им. Пирогова назвали «преступлением» онлайн-обучение врачей

Доктор химических наук, доцент, профессор РАН, директор Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Вадим Негребецкий заявил, что ряд медицинских вузов, преимущественно частных, большинство рабочих программ реализуют в дистанционном формате.

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