Откройте, это читатель // Задержан подозрительный гражданин, искавший встречи с военкором

Как стало известно “Ъ”, фигурантом уголовного дела о воспрепятствовании профессиональной деятельности военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца заинтересовались сотрудники ФСБ России и психиатры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии