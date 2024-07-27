ЦАХАЛ: по Голанам ударили ракетой из арсенала «Хезболла»

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что удар по деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах был нанесен ракетой Falaq-1, которая есть в арсенале шиитского движения «Хезболла».
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