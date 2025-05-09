В общественном транспорте Петербурга транслируются портреты героев Великой Победы

Их лица также можно увидеть на улицах города В Санкт-Петербурге стартовала акция «Бессмертный полк» в новом формате: портреты ветеранов Великой Отечественной войны демонстрируются на экранах общественного транспорта и медиафасадах зданий по всему городу.