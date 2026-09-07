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Пользователь заказал Nvidia RTX 5080 за $1389 на Amazon, а вместо видеокарты получил термос

Пользователь заказал Nvidia RTX 5080 за $1389 на Amazon, а вместо видеокарты получил термос

Мошенники придумают новые способы обмана Покупатель заказал на Amazon флагманскую RTX 5080 с водяным охлаждением за $1389.

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