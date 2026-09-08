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Вечерний Новосибирск

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Отопительный сезон в Новосибирске могут начать позже из-за теплой погоды

Отопительный сезон в Новосибирске могут начать позже из-за теплой погоды

Обычно батареи в домах Новосибирска начинают подключать примерно 14–15 сентября. Однако конкретная дата зависит от температуры воздуха.

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