На головы жителей поселка в Карелии падают пепел и уголь

Поселок Кузема Кемского района засыпало пеплом после ремонта котельной В поселке Кузема Кемского района собирают подписи под коллективным обращением в органы власти и надзорные структуры: осенью открылась после ремонта котельная, и с тех пор все дома и дороги посыпаны продуктами горения — пеплом и ….
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