Транспортные полицейские Алтая пресекли аферу с фиктивным трудоустройством граждан на одном из крупных транспортных предприятий региона

Сотрудники Алтайского линейного управления МВД России раскрыли схему мошенничества, в рамках которой двое руководителей подрядной строительной организации начисляли заработную плату фиктивным работникам на объектах транспортного предприятия региона – один из злоумышленников уже осуждён.