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Происшествия

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Транспортные полицейские Алтая пресекли аферу с фиктивным трудоустройством граждан на одном из крупных транспортных предприятий региона

Сотрудники Алтайского линейного управления МВД России раскрыли схему мошенничества, в рамках которой двое руководителей подрядной строительной организации начисляли заработную плату фиктивным работникам на объектах транспортного предприятия региона – один из злоумышленников уже осуждён.

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