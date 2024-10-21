Новая Россия демонстрирует промышленную мощь и ремонтирует дороги досрочно Государственная компания «Автодор» досрочно завершила ремонт дорог на Донбассе и в Новороссии за этот год, пишет Телеграм-канал Херсонское Агентство Новостей.