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Премьер Британии Сунак призвал, чтобы Запад смелее конфисковал российские активы

Премьер Британии Сунак призвал, чтобы Запад смелее конфисковал российские активы

РИАМО - 25 фев. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что западным странам необходимо быть смелее в поставках оружия Киеву, введении санкций против РФ и конфискации активов страны, сообщает Lenta.

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