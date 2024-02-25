Премьер Британии Сунак призвал, чтобы Запад смелее конфисковал российские активы

РИАМО - 25 фев. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что западным странам необходимо быть смелее в поставках оружия Киеву, введении санкций против РФ и конфискации активов страны, сообщает Lenta.
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