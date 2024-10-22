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Глава СК Бастрыкин потребовал доклад после задержки зарплат шахтерам в Кузбассе

Глава СК Бастрыкин потребовал доклад после задержки зарплат шахтерам в Кузбассе

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту невыплаты заработной платы сотрудникам угольного предприятия в Кемеровской области.

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