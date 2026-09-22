❗️В Крыму 739 домовладений льготников бесплатно подключены к природному газу с начала года Это произошло благодаря реализации в регионе программы по бесплатному проведению работ по догазификации и покупке газоиспользующего оборудования, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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