❗️В Крыму 739 домовладений льготников бесплатно подключены к природному газу с начала года Это произошло благодаря реализации в регионе программы по бесплатному проведению работ по догазификации и покупке газоиспользующего оборудования, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.